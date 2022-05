Russia, Putin in ospedale con il ministro Shoigu: le immagini ribaltano il quadro su Zar e ministro

25 maggio 2022 a

Il presidente russo Vladimir Putin e il ministro della Difesa Sergej Shoigu insieme in ospedale. E le immagini fanno subito il giro del mondo. Lo Zar con il fedelissimo incontrano alcuni soldati russi feriti in Ucraina e nelle immagini diffuse dai media di Mosca si vede Putin in camice bianco dialogare e stringere la mano a un giovane militare ricoverato all’ospedale militare centrale Mandrika di Mosca: "Tuo padre sarà orgoglioso di te" gli dice. E' la prima volta che visita i feriti di guerra in Ucraina.

Durante lo "Speciale La7" condotto il direttore Enrico Mentana commenta le immagini con l'analista politico Dario Fabbri. "Da queste immagini di certo non siamo in grado di fare una diagnosi sul presidente russo" sottolinea Fabbri. Negli ultimi giorni si è parlato solo della salute dello Zar che sarebbe stato operato per un tumore. Le indiscrezioni si sono rincorse tra operazione, convalescenza e controfigure che avrebbero sostituito Putin durante il ricovero. Ma per il direttore che mostra in video le immagini del presidente della Federazione russa il dubbio che non ci sia stato nessun intervento è forte. "Ha quasi 70 anni ed è un presidente provato dalla guerra". Poi sottolinea: "Non si vede nemmeno un munitissimo servizio di sicurezza". Ma per l'analista politico, ospite fisso dello speciale, la diagnosi è difficile e il dubbio resta.

Di certo presidente russo e ministro della Difesa insieme rappresentano un'immagine forte e importante. "Un gesto corretto - evidenzia Mentana - quello di visitare i soldati feriti in Ucraina".

