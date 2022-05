Alessandro Orsini sbotta con Myrta Merlino. "Mistificatori e calunniatori", l'annuncio pesante in tv

24 maggio 2022 a

Promette fuoco e fiamme Alessandro Orsini nei confronti di Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, su La7, che spesso e volentieri ha ospitato nella sua trasmissioni voci molto critiche verso il professore di sociologia del terrorismo della Luiss. In un post pubblicato su Facebook Orsini si è rivolto direttamente alla giornalista: "Cara Myrta Merlino, alcuni suoi ospiti sono dei volgari mistificatori del mio pensiero che mi hanno attaccato più volte dal suo studio senza contraddittorio e senza che nessuno facesse notare loro quel che sono: volgari mistificatori. Altri sono addirittura dei calunniatori. Risponderò domani sul Fatto quotidiano. P.S. Questa sera sarò a Carta Bianca", scrive nel post annunciando l'appuntamento di martedì 24 maggio nel talk show di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer.

Merlino tra l'altro nei giorni scorsi ha ospitato uno dei più duri critici di Orsini, Furio Colombo, che in polemica con le posizione sulla guerra in Ucraina espresse dal professore ha interrotto la sua collaborazione sul Fatto quotidiano (iniziandone una con Repubblica). In quell'ospitata il giornalista già direttore dell'Unità aveva definito Orsini un personaggio "piccolo", non "tra i più illustri, colti e capaci" commentatori visti sui media durante la guerra.

"Quando accade che un suo ospite mi offenda pesantemente o faccia insinuazioni bassissime sul mio conto, spesso lesive della mia reputazione e della mia onorabilità, potrebbe, gentilmente, bilanciare l’impeto dei suoi detrattori? Pensavo che, forse, potrebbe replicare che distorcono le mie frasi e che non è lecito offendere così pesantemente una persona assente in trasmissione" aveva scritto Orsini qualche giorno dopo sempre su Facebook e sempre rivolgendosi alla giornalista parlando di affermazioni "ai limiti della querela".

