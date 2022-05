Non è l'Arena, Alessandro Orsini chiede uno scatto d'orgoglio all'Italia e accusa gli Usa: “Vogliono loro la guerra”

22 maggio 2022 a

Alessandro Orsini, professore della Luiss che ha spaccato il mondo dell’opinione pubblica per le sue idee sulla guerra tra Russia ed Ucraina, è ospite di Non è l’Arena, talk show di La7 condotto da Massimo Giletti, e individua un particolare responsabile per il prolungarsi del conflitto: “Sono gli Stati Uniti che vogliono fare la guerra, l’ha scritto anche il New York Times. Non è l’Europa a volerla, ma gli Usa. Il Times lascia intendere che le politiche di Joe Biden porteranno alla devastazione dell’Ucraina”.

Giletti chiede al suo interlocutore se Emmanuel Macron, presidente della Francia, può risolvere la situazione, prendendola in mano: “C’è una grande ipocrisia da parte dei paesi europei. Se Mario Draghi implementa le politiche americane è chiaro che non avrai mai una leadership europea, se non aiuti Macron lui non potrà mai fare nulla. Se l’Italia non si sgancia dalle politiche della Casa Bianca che cosa può fare Macron da solo? Io dico - conclude Orsini - che l’Italia è una pedina fondamentale, se fosse l’Italia a sganciarsi e a rifiutare di inviare armi pesanti verrebbero tutti dietro a noi, in primis la Germania, che sta cercando solo l’occasione, poi la Spagna, non ne parliamo nemmeno, ma la Francia anche”.

