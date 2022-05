Il banchiere Messina esalta Mario Draghi: “Se continua così risolverà tutti i problemi dell'Italia”

16 maggio 2022 a

Carlo Messina dà il proprio appoggio al governo Draghi. Il Ceo di Intesa Sanpaolo, durante l’inaugurazione delle Gallerie d’Italia a Torino, ha speso parole di elogio per il presidente del Consiglio: “Dobbiamo fare in modo che questo governo duri il più a lungo possibile. Questo paese deve continuare a essere governato soprattutto se si ha una persona come Mario Draghi presidente del Consiglio. Ci manca solo che spingiamo tutti per andare ad elezioni adesso. È completamente irrealistico pensare che questa sia la soluzione migliore per il nostro paese, francamente dico non facciamo fesserie. Se questo governo continua a fare quello il lavoro che sta facendo, risolve la gran parte dei problemi che potremo avere nei prossimi 12 mesi, sia sul sociale, sia sui motori di crescita del paese, sia sulla sostenibilità del debito, a quel punto torniamo a essere un paese che ha difficoltà nella gestione come tutti i paesi al mondo”.

La fornitura del gas dalla Russia e il possibile embargo come sanzione per la guerra in Ucraina è uno degli altri temi affrontati da Messina: “Interrompere il rubinetto del gas significa andare verso una recessione certa, perdita di posti di lavoro significativi perché è chiaro che si interrompe la produzione industriale e quindi non si può chiedere a un’azienda che interrompe la produzione di mantenere le persone e per un paese con un bilancio pubblico come il nostro non si può anche immaginare che si metta debito pubblico a sostegno di quello che sta accadendo oltre a quello che può essere fatto nella condizione attuale. Dobbiamo tutti essere consapevoli che la questione non è tra pace e condizionatori, ma tra pace e mangiamo Se entriamo in uno scenario di quel tipo - segnala Messina - è certo che ci muoviamo verso la recessione”.

“Oggi non riesco a vedere questo scenario di rischio recessione per l'economia. Indubbiamente ci sarà un rallentamento, ma sono convinto che rimarremo comunque con una crescita superiore al nostro potenziale storico - ha chiosato il banchiere -. Noi continueremo a crescere ma in questo percorso dobbiamo aggiungere fattori abilitanti per accelerare la crescita”.

