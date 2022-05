Salvini vede Draghi: "Gli ho detto di non inviare più armi a Kiev. E lo stop al gas danneggia solo noi"

Dar. Mar. 16 maggio 2022 a

"All'alba del terzo mese di guerra e dopo decine di migliaia di morti, ulteriori invii di armi non penso sia la soluzione giusta e questo l'ho ribadito al presidente Draghi". Il leader della Lega Matteo Salvini al termine del suo incontro con il premier, durato circa un'ora, spiega che hanno "parlato finalmente di pace".

Salvini auspica che il terzo decreto interministeriale, approvato pochi giorni fa, sull'invio di forniture militari all'Ucraina sia stato l'ultimo. "La maggioranza degli italiani è favorevole al cessate il fuoco - dice il leader della Lega - Non penso che ci siano votazioni a breve su questo, spero che non ci siano più invii di armi. Bisogna fare quello che serve per fermare il conflitto. Non comprare il gas dalla Russia ferma il conflitto? No. Perché più che danneggiare la Russia danneggia l'Europa. Abbiamo aiutato l'Ucraina a difender Kiev, abbiamo fatto bene? Sì. Adesso le due forze in conflitto sono mature a sedersi al tavolo per un dialogo? Molti dicono di sì. E non ti prepari al dialogo con nuove armi".

