Colpo di scena ad Agorà, Luisella Costamagna lascia "suo malgrado". Ecco chi condurrà il talk show di Rai3

Avvicendamenti e manovre di riposizionamento nei talk show del servizio pubblico. Sembra arrivata al capolinea l'esperienza di Luisella Costamagna ad Agorà, la trasmissione del mattino di Rai 3. La giornalista "tra qualche settimana lascerà, suo malgrado, la conduzione" scrive Albero Dandolo sul settimanale Oggi confermando l’indiscrezione che circolava da tempo negli ambienti della Rai e della tv.

Ma chi arriverà alla conduzione di Agorà se va via Costamagna? Al suo posto il prossimo anno ci sarà Monica Giandotti che si "espanderà" anche nello spazio di Agorà Extra, il programma che segue il talk show del mattino ed è condotto oggi dal giornalista Senio Bonini. Se Costamagna lascia "suo malgrado", Bonini ha diritto di coltivare concrete ambizioni. "Forse non tutti sanno che quest'ultimo è tra i candidati per la conduzione di Uno Mattina su Rai 1", spiega Dandolo. P

