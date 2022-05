Otto e mezzo, la rivelazione di Caracciolo su Macron e le telefonate a Putin: "Gli fa da psicoterapeuta"

Giada Oricchio 09 maggio 2022 a

Il rapporto tra Macron e Putin? Il presidente francese gli fa da psicoterapeuta. A Otto e Mezzo, il talk politico di La7, lunedì 9 maggio, Lucio Caracciolo, direttore della rivista geopolitica Limes, ha sgomberato il campo dalle indiscrezioni sulla salute del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin: “Si discute da troppo tempo delle sue condizioni, difficile immaginare che abbia un cancro fulminante, se ne parla da 10-20 anni che è al potere. Se è malato, è ben curato. Il punto è che negli ultimi anni ha passato molto tempo da solo e vive in una dimensione storica, non vive nella cronaca. il suo tempo coincide con la Russia: se sta bene lui, sta bene la Russia, se sta male, sta male la Russia”.

L’analista ha poi utilizzato l’arma dell’ironia per descrivere il rapporto tra Putin e il presidente francese Emmanuel Macron: “Una delle poche persone con cui parla il capo del Cremlino è il signor Macron, lo sente una sera sì e l’altra pure. Penso che gli stia facendo una sorta di psicoterapia o è una cosa vicendevole. Si parlano molto, ore e ore. Quando Macron invita a non umiliare la Russia, intende anche il popolo. Sa che Putin si è sentito offeso, respinto e umiliato dall’Occidente”. Tradotto significa che l’Europa, a differenza degli USA, non ha interesse a un Orso debole.

