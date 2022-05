Non è l'Arena, Alessandro Orsini non fa retromarcia su Adolf Hitler: “Nessuna intenzione di far scoppiare la seconda guerra mondiale”

08 maggio 2022 a

Alessandro Orsini a 360 gradi nella puntata dell’8 maggio di Non è l’Arena. Massimo Giletti, conduttore del programma televisivo della domenica sera di La7, ospita in studio per un faccia a faccia Alessandro Orsini, professore associato presso l'Università Luiss e specializzato in sociologia del terrorismo, sulla bocca di molti critici italiani per le sue posizioni sulla guerra tra Russia e Ucraina. Giletti ricorda al professore le dichiarazioni su Adolf Hitler, specificando che la sua uscita sul fatto che il dittatore non avesse intenzione di far scoppiare un conflitto mondiale ha lasciato tutti perplessi: “Quello che io ho detto è inconfutabile alla luce delle scoperte storiche a cui siamo giunti. Forse un giorno ci saranno nuove scoperte scientifiche, non esiste un solo storico al mondo in grado di confutare questa mia affermazione. Quando Hitler il 1 settembre del 1939 non aveva intenzione di scatenare la seconda guerra mondiale e non si aspettava che si sarebbe scatenato un conflitto così forte e duraturo. Io non ho mai detto che l’alleanza tra Inghilterra, Francia e Polonia sia stata responsabile della guerra mondiale, non lo penso, è un falso quell’attribuzione”.

“Io penso - ci tiene a sottolineare Orsini - che il responsabile della seconda guerra mondiale sia stato Hitler. Io non gioco sulle parole. Quella mia frase è praticamente un virgolettato che si trova sui capolavori della seconda guerra mondiale, io non alzo affatto l'asticella. Le potrei citare molti libri. In Italia c'è un deficit culturale nel campo della sicurezza internazionale. La gran parte dei miei detrattori sono privi della grammatica fondamentale. Una cosa è il responsabile, altra il meccanismo di innesco". "Quando uno ha tutti gli occhi addosso, anche se magari ha ragione, presta il fianco ad attacchi pesanti. La semplificazione, che è figlia anche di un'ignoranza, è la cosa più banale che poi però fa andare le persone a parlare di lei ed Hitler" ci tiene a dire Giletti al professore della Luiss.

