Non è l'Arena, Alessandro Orsini non ha dubbi: “Voterei per Giuseppe Conte”. Poi l'elogio a Giorgia Meloni

"In questo momento certamente voterei per Giuseppe Conte”. Nella puntata dell’8 maggio di Non è l’Arena, programma tv di La7, Massimo Giletti intervista ancora una volta Alessandro Orsini, professore associato presso l'Università LUISS e specializzato in sociologia del terrorismo. Orsini è interrogato dal conduttore sulle sue preferenze elettorali e poi gli viene chiesto di elencare i nomi di cinque politici che stima: “Sul piano personale Giorgia Meloni è una persona fantastica. La conobbi tanti anni fa, poi non l’ho mai più vista dopo il 2008, mai più sentita ed incontrata, però ne ho un ricordo molto bello. Poi sicuramente Conte. Pierluigi Bersani è un politico che stimo da 20 anni, è veramente un esempio di tolleranza e rispetto verso il prossimo, è un ragionatore, non sta lì a demonizzarti, attaccarti ed insultarti”.

“Altri due li ha?” chiede Giletti ad Orsini, che sospirando risponde: “Sono stato un grande ammiratore di Virginia Raggi e stimo molto Mara Carfagna”. “Del Pd nessuno?” viene fatto notare al professore: “Avevo una grandissima stima per Enrico Letta, l’ho anche votato, ma sta facendo delle cose… Non voglio parlarne male, ma…”. “Evito di dire cose cattive” conclude Orsini, che secondo alcuni potrebbe essere candidato con il Movimento 5 Stelle.

