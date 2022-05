Putin è malato di cancro, il ministro Lavrov a Zona Bianca sbotta a ridere: la risposta lascia tutti di sasso

Giada Oricchio 02 maggio 2022 a

Le condizioni di salute di Vladimir Putin fanno ridere Sergej Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha rilasciato un’intervista a Giuseppe Brindisi, il conduttore del programma Zona Bianca, domenica 1° maggio, su Rete4. Era la prima “one-to-one” che Lavrov rilasciava a una televisione occidentale dopo l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio scorso. Non c’è stata alcuna apertura, solo accuse all’Occidente.

Il ministro ha ripetuto la linea del Cremlino sulla denazificazione dell’Ucraina e sull’obbligo di pagare il gas in rubli a seguito delle sanzioni economiche imposte alla Russia che hanno visto “sorprendentemente l’Italia in prima fila”. Ha anche sostenuto che a marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto saltare l’accordo raggiunto nei negoziati. Durante il “monologo” (davvero scarso il contraddittorio, nda), il conduttore gli ha chiesto quale fosse il vero stato di salute del presidente russo Putin che appare molto gonfio in viso e che spesso ha una gestualità delle mani sospetta.

A #ZonaBianca il ministro degli Esteri russo Sergej #Lavrov sulle voci che girano sulle condizioni di salute del Presidente Vladimir Putin. pic.twitter.com/Q7LimsUtdr — Zona Bianca (@zona_bianca) May 1, 2022

Sergej Lavrov è scoppiato in una specie di risata: “Chiedetelo agli stranieri che ci hanno parlato nell’ultimo periodo come il segretario generale dell’Onu. Penso che lei sappia di cosa sto parlando”. Giuseppe Brindisi non ha insistito, tuttavia non è sfuggito che Lavrov si è rifugiato in un giro di parole senza smentire con decisione le indiscrezioni.

