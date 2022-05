Putin operato per un cancro, panico al Cremlino. Chi comanda a Mosca

01 maggio 2022 a

Vladimir Putin verso un intervento chirugico per un tumore allo stomaco. Secondo alcuni indiscrezioni apparse sul canale Telegram General SVR, il capo del Cremlino sta per essere operato. Secondo la fonte che avrebbe accesso ai segreti del Cremlino, Putin entrerà in sala operatoria dopo il 9 maggio. A Mosca, però, è già panico. Chi prenderà il potere mentre lo zar sarà in ospedale?

Durante la convalescenza il potere passerà in mano a Nicolaj Patrushev, uomo di fiducia di Putin e attuale membro del Consiglio di Sicurezza del Cremlino. Esattamente come Putin, anche Patrushev è pietroburghese e. si è formato nel Kgb. Anzi Patrushev è stato anche il capo del servizio segreto russo Fsb. A questo punto, però, il dilemma è cosa accadrà a Mosca se davvero le voci di un passo indietro (seppur temporaneo) di Putin dovesse rivelarsi realtà.

