Gf Vip, Katia Ricciarelli non sa stare senza Pippo Baudo: non dobbiamo essere separati

16 novembre 2021 a

a

a

Katia Ricciarelli sorprende tutti nella puntata del 15 novembre del Grande Fratello Vip. La soprano lancia un segnale distensivo nel corso dell’intervista con Alfonso Signorini e il destinatario è Pippo Baudo, suo marito per 18 anni fino alla separazione avvenuta nel 2004: “Eravamo innamoratissimi nell'85 ed è durato cinque mesi, perché poi ci siamo sposati. Lui non era geloso e io sì, gli ho fatto tante sceneggiate. Era sempre in mezzo a belle donne, tu sai che vallette che aveva. Erano le più belle ragazze d'Italia ed ero gelosa come una pazza. Gli guardavo le tasche e non ho mai scoperto niente. Era un bravo marito, forse. Gli dico - si apre la Ricciarelli con Signorini - che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo”. Il divorzio arrivò per alcune incomprensioni caratteriali e per la mancata maternità della Ricciarelli, che però ora vuole un nuovo rapporto sereno con Baudo.

Video su questo argomento Arisa si sente Lady Gaga, cosa indossa ai piedi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.