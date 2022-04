In Onda, la battuta di Carlo Bonomi su Conte: "Faccio come lui". Ride tutto lo studio

Giada Oricchio 23 aprile 2022 a

“Faccio come Conte”. Confindustria fa ridere tutto lo studio di "In Onda", il talk sull’attualità condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio su LA7. Durante la puntata di sabato 23 aprile, il presidente degli industriali, Carlo Bonomi, ha fatto previsioni tutt’altro che rassicuranti sull’economia italiana a causa della guerra in Ucraina. Il Paese è a un passo dalla recessione e se il conflitto continuerà per mesi, metà delle imprese lavoreranno a “scartamento ridotto”.

Troppe, infatti, le componenti esogene che non si possono controllare. Per Bonomi, il governo deve intervenire sulla riduzione del cuneo fiscale così da aumentare il potere di acquisto degli italiani e i partiti devono essere più responsabili: “L’Italia ha bisogno di riforme strutturali, Draghi lo sa, ma i partiti pensano solo alle elezioni politiche”. Ciliegina sulla torta? Le sanzioni alla Russia. “Se il fine era mettere in crisi la Federazione non hanno ottenuto effetto – ha spiegato il numero uno di Confindustria -. Le sanzioni hanno bloccato lo stock di riserve della Banca centrale russa, ma non hanno interrotto il flusso. Solo di gas prima della guerra entravano 100 miliardi di dollari l’anno e continuano a entrare. Se si vuole intervenire in modo pesante si deve chiudere il gas”.

Insomma un quadro fosco “salvato” dalla battuta finale. David Parenzo gli ha chiesto: “Domani, elezioni in Francia, con Macron o Le Pen?” e Bonomi ha sfoderato un’insospettabile ironia: “Faccio come Conte (rispose in modo ambiguo alla stessa domanda posta da Gruber, nda)…” e i due giornalisti sono scoppiati a ridere esclamando in coro un “nooo” divertito. “Assolutamente, stiamo con Macron” ha concluso senza tentennamenti Bonomi.

