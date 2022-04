Otto e mezzo, Giuseppe Conte non riesce a rispondere su Marine Le Pen. Imbarazzo totale da Lilli Gruber

20 aprile 2022 a

a

a

"Macron o Le Pen, da che parte sta?". A Otto e Mezzo Giuseppe Conte non riesce a rispondere alla domanda secca della conduttrice Lilli Gruber. La puntata del talk serale di La7 - mercoledì 20 aprile - si chiude parlando del ballottaggio in Francia e il leader del MoVimento Cinque Stelle tentenna. "Ma è così difficile?" lo incalza la Gruber. "Lei è totalmente ambiguo" insiste dopo la lunga intervista sul Russiagate.

Conte fra Trump e Putin, la difesa sul Russiagate crolla dalla Gruber: "Non dice nulla"

L'ex premier, finito nel mirino per il famigerato incontro tra 007 italiani e Usa, ha provato a difendersi ricostruendo la vicenda ma non senza stoccate della giornalista e dei suoi ospiti, il direttore de La Stampa Massimo Giannini e la firma del Corriere Monica Guerzoni. "No, delusione profonda" denuncia Giannini dopo la non risposta dell'ex premier. Lui ribatte: "Non facciamo tifo politico" mentre in studio cala il gelo. "Due mondi diversi" prova a giustificarsi ancora mentre la conduttrice lo inchioda: "Non è così difficile... Il leader non prende posizione". Titoli di coda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.