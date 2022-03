Guerra in Ucraina, Oliviero Toscani si sfoga contro Vladimir Putin

29 marzo 2022 a

Oliviero Toscani non le manda certo a dire. E nel corso della puntata di "Stasera Italia" andata in onda martedì 29 marzo su Rete4 ne ha per tutti. Giuseppe Conte e Vladimir Putin compresi. Il fotografo se la prende col leader del Cremlino: "Siamo nelle mani di certa gente ma di certa gente - dichiara a Barbara Palombelli - Vladimir Putin è da manicomio".

Prima del commento sui protagonisti della guerra in Ucraina, però, Toscani critica anche la figura di Giuseppe Conte. Nel mirino ci sono in particolare le opinioni del presidente del M5s sulle spese militari. "Le sue prese di posizione mi sorprendono - prosegue Toscani - E' sempre stato metà in tutto, mezzo ministro, mezzo premier. E ora all'improvviso diventa un tutt'uno. Stranissima personalità".

