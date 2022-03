"Ha fatto un altro peto", Joe Biden di nuovo alla berlina. Nel mirino le gaffe del presidente Usa

29 marzo 2022 a

Il presidente americano Joe Biden tiene banco nella complicatissima situazione della guerra in Ucraina. Gli attacchi senza freni al presidente russo Vladimir Putin, a cui l'inquilino della Casa Bianca ha dato del "macellaio" e del "dittatore" contribuendo ad inasprire i toni già altissimi tra Mosca e l'Occidente, hanno mandato in tilt le diplomazie di mezzo mondo. Biden pochi giorni fa è poi tornato a ribadire che vuole un cambio di regime in Russia, deporre di fatto Putin e, vien da sé, mettere in sella un leader più in linea con l'Occidente. Ovviamente ha costretto l'establishment americano a smentire suo stesso Commander in chef spiegando che piani per il ribaltone a Mosca non ci sono, almeno a Washington.

Insomma, un presidente "dinamitardo", che l’illustratore satirico Vauro ha messo alla berlina con una efficace vignetta pubblicata sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano . Il disegnatore, mito della sinistra più movimentista, mostra due persone che parlano tra loro con uno che dice all'altro: "Tutti prendono le distanze da Biden". L'interlocutore, visibilmente disgustato tanto da turarsi il naso, replica così: "Ne ha mollata un'altra?". La battuta fulminante di Vauro riporta mente all'indiscrezione clamorosa che vedeva il presidente americano protagonista di un imbarazzante siparietto durante il Cop26 di Glasgow, lo scorso novembre.

Come noto - e il fatto non è stato smentito - Biden nel giro di incontri e strette di mano con i notabili presenti al vertice sarebbe infatti incorso in un rumoroso incidente, come raccontato qualche giorno dopo da Camilla Parker Bowles, la principessa consorte di Cardlo d'Inghilterra erede al trono. Biden infatti avrebbe mollato un peto che ha lasciato la nobile di stucco. La domanda è: l'inquilino della Casa Bianca, che in quanto a gaffe non fa rimpiangere il predecessore Donald Trump, ne ha pronta un'altra?

