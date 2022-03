Bianca Berlinguer, lo sfogo della conduttrice sul prof Orsini censurato dalla Rai: "Così chiudiamo"

Giada Oricchio 28 marzo 2022 a

Bianca Berlinguer non ha #cartabianca, almeno sul sociologo Alessandro Orsini. La Rai ha strappato il contratto del professore (12.000 euro per 6 puntate) dopo che i partiti politici, Pd, in testa, avevano chiesto all’azienda pubblica di non “pagare i pifferai di Putin”. Orsini ha replicato che sarebbe andato gratis e che finora ha detto no a diverse trasmissioni per circa 60.000 euro.

La decisione della Rai ha contrariato Bianca Berlinguer che in un’intervista a "Il Fatto Quotidiano" ha rivelato di non essere stata avvertita preventivamente: “Sono rimasta molto amareggiata perché la prerogativa di chi ha la responsabilità di un programma è poter scegliere i contenuti e decidere gli ospiti del dibattito. Reputo grave il fatto di non essere stata consultata. Se la Rai vietasse i contratti agli ospiti, allora vorrebbe dire chiudere i talk show in prima serata nella televisione pubblica. Negli ultimi 2 o 3 anni tra i programmi d’informazione, si è creato un vero e proprio mercato degli opinionisti. Piaccia o no, questa è la realtà”.

Berlinguer ha competitor forti: diMartedì di Giovanni Floris sul La7 e Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete4. Deve trovare il modo di stare sul mercato perché, fuori da ogni ipocrisia, i dati Auditel hanno un peso la mattina successiva. “Se non vengono da me, vanno da loro, che dispongono di più mezzi e hanno molti più ospiti sotto contratto” ha detto la giornalista spiegando la decisione di dar voce e spazio a Orsini: “Lui esprime in modo molto efficace le sue posizioni che rappresentano una parte dell’opinione pubblica. C’è solo un modo per garantire il pluralismo: far esprimere le proprie idee a persone competenti, e nessuno ha mai negato che lui lo sia, e metterle a confronto con chi la pensa diversamente. Questo cerco di fare nella mia trasmissione”.

