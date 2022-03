Non è L'Arena, "no alle armi, i russi ce l'hanno con gli americani". Il politologo Sandro Teti fa sbottare Gasparri e Giletti

Federica Pascale 27 marzo 2022 a

“Ogni giorno che passa la popolazione russa è sempre più inca***ta ed è sempre più vicina alla guerra e alle posizioni di Putin.” Rivelazione choc quella di Sandro Teti, ospite in studio di Massimo Giletti a "Non è l’Arena", in onda in prima serata oggi domenica 27 marzo su La7.

Il politologo spiega di tenere contatti giornalieri con molti amici russi e ucraini e che questi vivano con antagonismo verso l’Occidente tutto ciò che stanno vivendo nel proprio Paese. Davanti alle sanzioni economiche, con tutte le conseguenze pratiche del caso, come ad esempio le difficoltà a prelevare dai bancomat e ad effettuare pagamenti, i russi non imprecano contro Putin ma piuttosto contro gli americani e gli europei: “Non dicono ‘bastardo Putin’, dicono ‘bastardi americani’ e, in misura minore, europei però ce l'hanno con gli americani” spiega Teti.

Secondo il politologo, Putin vuole portare a termine l'obiettivo che si è prefissato: avere un'Ucraina assolutamente neutrale e avere il Donbass e la Crimea. In risposta a Teti arriva il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, anche lui ospite in studio, che afferma: “L'occidente dovrebbe avere un Kissinger che metta i russi di fronte alle loro responsabilità. Alla fine, Putin sta sbagliando anche ai danni del popolo russo, i problemi economici li hanno loro!”

