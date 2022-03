Marta Fascina aspetta un figlio da Berlusconi, poi Forza Italia smentisce

27 marzo 2022 a

Marta Fascina non sarebbe in dolce attesa. Da Arcore nessuno commenta l’indiscrezione su una presunta gravidanza della 32enne compagna di Silvio Berlusconi, fresca di "quasi nozze" col Cavaliere, celebrate a Villa Gernetto. Ma il gossip riportato da "Novella 2000" non avrebbe alcun fondamento, stando a qualificate fonti di Forza Italia che è stata costretta a diffondere anche un comunicato stampa per mettere in chiaro come stanno le cose.

Intanto Silvio Berlusconi e la sua compagna Marta Fascina hanno trascorso una domenica di relax sul lago Maggiore. Come documentano le immagini riprese da una emittente locale, il leader di Forza Italia è arrivato via lago a Lesa, dove si trova Villa Campari, una imponente dimora acquistata dall’ex premier alcuni anni fa. La villa si affaccia direttamente sulla riva del lago ed è uno dei luoghi preferiti dall’ex premier per il relax. All’ora di pranzo, Berlusconi e Fascina hanno raggiunto l’isola dei Pescatori, una delle tre isole del golfo Borromeo di fronte a Stresa. Qui hanno pranzato in un locale, concedendosi poi a diversi selfie con i turisti che hanno affollato le località turistiche del Verbano.

