"Marta Fascina incinta" dopo le nozze con Silvio Berlusconi, la bomba che gira sul Cavaliere

26 marzo 2022 a

a

a

Marta Fascina sarebbe incinta. L'indiscrezione viene da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. La bomba sarebbe clamorosa ma non è stata confermata dagli ambienti vicini ad Arcore. A 86 anni, insomma, il Cavaliere potrebbe essere pronto a diventare di nuovo papà. L'unica cosa certa è che, dopo le nozze simboliche celebrate ad Arcore nei giorni scorsi, Berlusconi e la Fascina sono molto innamorati.

Le super bomboniere di Berlusconi per il matrimonio con la Fascina. Sgarbi rivela: regali da sballo

"Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina - scrive Roberto Alessi - ‘Marta potrebbe essere in attesa‘. Lei ha solo 32 anni ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età e sto parlando di 60 anni fa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.