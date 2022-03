Otto e mezzo, "militari traditi da Putin". Lucio Caracciolo e il dramma dal fronte, voci di rivolta

Giada Oricchio 23 marzo 2022 a

a

a

“Putin è all’angolo come un topo, ma il suo morso può essere atomico”. Ne è convinto Lucio Caracciolo, direttore della rivista e della scuola Limes. Alla domanda delle conduttrice Lilli Gruber su quale sia il tipo di difficoltà attuale del presidente della Federazione russa , l’acuto osservatore geopolitico, ospite del talk politico Otto e Mezzo, mercoledì 23 marzo, ha risposto: militare, economica e di opinione pubblica.

Il pantano militare è il più rischioso per il capo del Cremlino: “Le cose stanno andando male, non come lui pensava, molti generali hanno espresso malumore e ci sono problemi nelle truppe - ha detto Caracciolo -. Ci sono moltissime vittime e il governo russo ha mentito sulla presenza di coscritti. I soldati che combattono non hanno la possibilità di comunicare con casa e le famiglie sono disperate. Il clima non è positivo e le voci che circolano sulla messa da parte del Capo di Stato maggiore Gerasimov è significativo. Molti militari si sono sentiti traditi da Putin, pensavano di fare delle manovre, non di invadere. Sono circa 200.000 i soldati impegnati senza alcun cambio da un mese in Ucraina e questo unito alla logistica che non è mai stato il punto forte della Russia, sta creando problemi seri”.

Per far capire la personalità di Vladimir Putin, Caracciolo è ricorso a un aneddoto: “Ama raccontare che quando era un picchiatore di strada, in un vicolo di San Pietroburgo si è trovato in un angolo con un topo, ha cercato di prenderlo e il topo l’ha morso e cos’ ripeteva ‘attenzione a non mettere mai un topo in un angolo’. Ecco lui si sta avvicinando alla condizione del topo, ma mordere con le armi atomiche è diverso che farlo con i denti”.

Cosa significa? Che se questa guerra dovesse durare ancora settimane o mesi, cosa possibile, il rischio è che pur di non perdere faccia ricorso anche ad armi non convenzionali. In questa terribile evenienza, secondo il direttore, Putin riuscirebbe a dividere la Nato: “Mi spaventa l’incoscienza, crediamo che sia una guerra come le altre, invece si è aperta un’epoca di grave instabilità nel cuore dell’Europa. Noi ci arriviamo culturalmente impreparati e questo mi spaventa: io non avrei mai pensato nella mia vita che sarei finito in un conflitto di questo tipo. La pace della guerra fredda era un’eccezione, non la regola”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.