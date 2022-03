La verità di Denis Dosio: ma quale arresto. Con chi l'hanno beccato "coi pantaloni abbassati", salvo con un trucco

Francesco Fredella 10 marzo 2022 a

Denis Dosio arrestato? La notizia, quasi all'improvviso, fa il giro della Rete. Ma si tratta di una fake news. Una colossale "balla". Adesso ci pensa proprio Denis Dosio, nato in tv nel salotto della d'Urso e giunto lo scorso anno al Gf vip di Signorini. Poi squalificato per una presunta frase da non dire in tv, ma questa è un'altra storia. Dosio, che da mesi sta cavalcando Only Fans, ora gira per l'Europa a caccia di location interessanti per i suoi video. Ed arriva in un posto desolato, non in Italia, dove decidere di registrare. Ma succede un imprevisto: la polizia viene allertata da un passante ed arriva sul posto.

Sembra, insomma, che per lui e il modello Viggo Sorensen ci sia stato un vero fuoriprogramma con le Forze dell'Ordine. Ma nessun arresto. Adesso, dopo un lungo stop dai socia, Dosio torna per raccontare la sua versione dei fatti. Il 21enne spiega di non essere mai finito in carcere e dice che la Polizia sarebbe intervenuta per chiedere spiegazioni: gli agenti, quindi, avrebbero solo controllato le generalità. “Io non sono stato arrestato, non sono stato in carcere in questi giorni. Sono stato portato via dalla Polizia, alla loro macchina. Mi hanno controllato le generalità, però non sono finito in cella. I più importanti blog d’Italia hanno detto che sono stato arrestato, ma non è la santa verità", dice in un video su Instagram.

"Io ho chiamato un mio amico che viene dalla Cecoslovacchia (sarà un viaggiatore del tempo?), uno dei top 10 a livello mondiale di Only Fans. Lui è arrivato, abbiamo preso un elicottero, siamo finiti in un lago ghiacciato, dove c’era un bosco perfetto per girare. Siamo andati nel bosco a realizzate questo video, andatevelo a vedere perché ci ho quasi rimesso la pelle. Una volta nel bosco isolato dove non c’era nessuno, però c’era un passante che ci ha visto, anche perché è girata una foto che ci hanno scattato. Lo stesso che ci ha fatto la foto ha chiamato la Polizia di sicuro".

E poi, ancora, dice: "Gli agenti sono arrivati, ci hanno visto in quella situazione, ci hanno portato alla loro macchina per controllare le generalità e vedere il video. Io furbamente l’avevo cancellato e messo negli eliminati di recente. Una volta che ci hanno liberato e ridato i cellulari io l’ho ripristinato. Se ci hanno liberati è perché noi con i pantaloni abbassati potevamo essere lì a fare i nostri bisogni”. Stop. Solo una brutta avventura. Nessun arresto per Dosio.

