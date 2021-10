Antonella Mosetti: "Con Onlyfans ci mangio, odio le ipocrisie" Seno, piedi, lato B, cosa condivide sul social hot

14 ottobre 2021 a

Pecunia non olet e quando arriva il bonifico "sono tanto contenta". Antonella Mosetti racconta la sua esperienza con Onlyfans, il sito che permette ai creatori di contenuti di guadagnare dagli utenti che si iscrivono al loro canale.

La showgirl ha confessato senza imbarazzo né ipocrisie di essere soddisfatta per come sta andando sul social spesso utilizzato per la distribuzione di contenuti hot e ad alto tasso erotico. "Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta", ha detto la Mosetti, 46 anni, in una intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini "Chi". "Sono finalmente una donna risolta. Non sono nostalgica e sono arrivata alla consapevolezza che non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene", ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai lanciata proprio dal programma cult di Gianni Boncompagni.



La Mosetti nel recente passato ha partecipato anche al Grande Fratello Vip in coppia con la figlia Asia e oggi non si dice preoccupata per il futuro: "Non mi spaventa. Se non dovessero più chiamarmi in tv, potrei fare tranquillamente altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino. Ho mille contatti. Lavoro su Instagram, Tik Tok, OnlyFans".



Ma cosa condivide a pagamento su Onlyfans la Mosetti? Niente di hard, assicura la showgirl nel corso dell'intervista. "Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque. Piedi e lato B, anche. Cosa cambia? E’ un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci nome e faccia?” ha detto Antonella alla faccia di benpensanti e moralisti.

