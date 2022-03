Aurora Ramazzotti, il video sul vibratore diventa un giallo. "La vostra influencer..." ma poi sparisce

07 marzo 2022 a

a

a

"Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui", Aurora Ramazzotti ha sorpreso così i suoi follower in una tory di Instagram. L'occasione è l'apertura una "happy box" ricevuta in regalo, una scatola rosa con un contenuto particolare: un mascara e un vibratore. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è nuova e questo tipo di sorprese e non ha tabù nel parlare sui social di sesso, giochi erotici, autoerotismo, sex toy e via dicendo.

Dopo il bacio con Eros impazza il gossip sulla Hunziker: il nuovo giovanissimo fidanzato

"Colei che ha inventato quel fatto che nn si fischia alla donna", così si descrive la Ramazzotti dopo il famoso sfogo contro il fenomeno del catcalling, diventato virale, ha mostrato nella story il contenuto della scatola promossa da Giorgia Soleri, modella e influencer nota per le sue campagne di sensibilizzazione sulla vulvodinia (il dolore intimo durante i rapporti) e per la sua relazione con Damiano davi, il cantante dei Maneskin. La storia di Instagram è sparita poco dopo la pubblicazione, e viene avanzato il sospetto che Aurora potesse essere in lizza per il ruolo di testimonial del prodotto ma che alla fine il marchio abbia scelto Soleri.

Michelle Hunziker, Trussardi volta le spalle. La foto clamorosa dopo il bacio a Eros

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.