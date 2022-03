“Sto per vomitare”. Paura e terrore per Michelle Hunziker in mare: la vacanza alle Maldive è disastrosa

04 marzo 2022 a

a

a

La rottura con Tomaso Trussardi è recentissima e Michelle Hunziker ha scelto le Maldive per ricaricare le pile dopo un periodo difficile. La showgirl è partita per le isole asiatiche in compagnia delle figlie Sole e Celeste e si è fatta accompagnare dall’amica Laura Barenghi. Quest’ultima è la protagonista di una brutta disavventura in mare, con una gira in barca che non è finita benissimo. La truccatrice e fedelissima della Hunziker si è sentita male e ha iniziato a lamentarsi: “Sto per vomitare”.

La scena è stata ripresa dalla ex di Eros Ramazzotti, che stava ferma sulla barca a godersi l’amica in difficoltà. Nonostante lo svago e il relax, la conduttrice di Canale 5 ha voluto dedicare un pensiero alla guerra tra Russia ed Ucraina, manifestando tutto il suo dissenso per la situazione: “Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno... Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza”. “Ho navigato su internet allo scopo di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza. Risultato? Non esistono. Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile” l’auspicio conclusivo della Hunziker, che tra un tuffo in mare ed un video su Instagram non dimentica il dolore della guerra.

