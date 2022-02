Belen Rodriguez a sorpresa: ecco con chi vivo adesso... Poi la stoccata sulla chirurgia plastica, gelo a Verissimo

20 febbraio 2022 a

Tra i protagonisti di Verissimo, domenica 20 febbraio su Canale5, c'è la showgirl Belen Rodriguez, recentemente arrivata alla conduzione de Le Iene. Nell'intervista di Sivlia Toffanin si parla anche della sua situazione sentimentale: "Sono felice con me stessa. Sono fidanzata con... i miei gatti" dice ridendo. Belen è una madre single e si parla di come gestire bambini e carriera: "Ho chiesto a Stefano e Antonino di prenderli nello stesso weekend, altrimenti rischio di portare Luna a Stefano e Santiago ad Antonino", risponde la Rodriguez rivelando la "tattica" familiare.

La showgirl ha parlato della fine della relazione con Spinalbese: "Pensavo di aver trovato il principe azzurro ma poi niente, mi sono sbagliata. Ma va bene così, si vive meglio da sola. Antonino è un padre stupendo, per me può vedere Luna quando vuole. Sono dell'idea che bisogna far vedere i figli ai papà sempre, non solo nel weekend, bisogna ricalcolare questa cosa".

C'è spazio anche per rispondere alle critiche di chi la punzecchia sui presunti ritocchini estetici. “Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso”, dice la Rodriguez che invoca un intervento deciso: “Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi”.

