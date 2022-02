Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme, la foto nel resort: come li hanno beccati

Giada Oricchio 16 febbraio 2022 a

Non c’è due senza tre: Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. Dopo le foto che ritraevano i coniugi insieme per le vie di Milano, dopo la smentita del presentatore (“nessun ritorno di fiamma, siamo solo due genitori che si vedono per occuparsi del figlio”), il settimanale Chi pubblica in esclusiva le foto dei due abbracciati felici e sorridenti all’uscita di un resort.

In un'intervista alla rivista, la showgirl argentina, alla guida de “Le Iene” in coppia con Teo Mammuccari, non ha negato il terzo riavvicinamento dopo la separazione: “Ci vediamo, non è una novità. Se la nostra storia ha detto tutto? No perché la mia vita non ha detto tutto”. Ma Belen ha anche sottolineato che adesso la sua priorità sono i figli Santiago e Luna Marì e il lavoro. Chi invece sembra svanito nel nulla è Antonino Spinalbese. Solo un anno e mezzo fa sembrava un grande amore: le dediche via social, le promesse eterne, la decisione di avere un figlio e la nascita della bimba. Nemmeno il tempo di accoglierla che è stata rottura tsenz'appello. Ancora oggi nessuno dei due ha rivelato i motivi dietro un addio così repentino.

