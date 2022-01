"Belen e De Martino si frequentano", la bomba del paparazzo. E' finita con Spinalbese?

Francesco Fredella 18 gennaio 2022 a

Certi amore fanno dei giri immensi e poi ritornano, diceva Antonello Venditti. E, a quanto pare aveva ragione: ora il gossip su Belen e Stefano De Martino si riaccende. I due, che sono stati sposati e hanno un figlio di nome Santiago, potrebbero essersi riavvicinati (dopo un altro ritorno di fiamma un paio di anni fa). Andiamo per gradi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati "pizzicati" insieme in aeroporto: lui la attendeva al gate, lei tornava da un viaggio all'estero con un'amica. Di Spinalbese, il papà di Lune Marì, nessuna traccia. Pare che i due si siano mollati e, quindi, torna De Martino.

A "Mattino 5" parla Andrea Franco Alajmo, uno degli ospiti di Federica Panicucci - che sgancia la bomba di gossip. “La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito”, dice il paparazzo. Ricordiamo che, qualche tempo fa, sono uscite le prime foto di Belen e Stefano insieme: un vero scoop. Adesso cosa accadrà? La coppia è pronta a riunirsi? I diretti interessati non parlano, ma sembra del tutto confermata la notizia che Belen sia single. Tra l'altro, proprio ieri in una Ig Instagram, l'ha confermato parlando con suo figlio Santiago (e quelle frasi hanno fatto da subito il giro della Rete). Un ritorno di fiamma, il secondo, potrebbe essere la prima chicca di gossip del 2022.

