L'Aria Che Tira, " retroscena di Maria Teresa Meli. Myrta Merlino sfotte: "Anche i Draghi si inca***no"

Mario Draghi “sputa fuoco” ha mandato in fibrillazione il Colle e i partiti. Dopo che il governo è andato sotto quattro volte sul decreto Mille proroghe, il premier ha avvisato le litigiose forze politiche: “Così non si può andare avanti, non siamo qui per scaldare la sedia o perdere tempo, se ai partiti e al parlamento non va bene questo governo trovatevene un altro”.

"Trovatevene un altro", a Draghi saltano i nervi: la sfuriata mai vista ai ministri

A “L’Aria che Tira”, il programma politico di La7, venerdì 18 febbraio, la conduttrice Myrta Merlino sollecita una riflessione di Maria Teresa Meli in merito: “Certo che Draghi che ha una riunione con Macron, si alza, torna di corsa a Roma, sale al Quirinale, convoca i rappresentanti della maggioranza e fa una scenata… sì magari con molto aplomb, come potrebbe farle lui…” e la giornalista de Il Corriere della Sera: “Secondo me invece gli è scappata pure qualche parola in romanesco… peraltro lui le adopera anche normalmente…”. Una rivelazione che ha suscitato l’ironia di Merlino: “In maniera irrispettosa, possiamo dire che anche i Draghi nel loro piccolo o grande si inca**ano quando è il momento”.

