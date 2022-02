Stasera Italia, Barbara Lezzi inchioda il premier Draghi: "Era convinto di salire al Colle e...". L'errore clamoroso

Giada Oricchio 18 febbraio 2022 a

“Draghi ha sbagliato tutto!”. La clamorosa strigliata al premier è firmata dalla senatrice Barbara Lezzi. L’ex esponente del M5S, ospite di “Stasera Italia”, il talk politico di Rete4, giovedì 17 febbraio, ha criticato senza se e senza ma il comportamento di Mario Draghi prima, durante e dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, in particolare l'ambizione di diventare Capo dello Stato e la successiva decisione di confrontarsi con Mattarella sulla necessità di richiamare i partiti, già in campagna elettorale, a un maggior senso di responsabilità per il bene dell'Italia.

"Draghi ha sbagliato la sua strategia: ha rimandato tutte le questioni scottanti a dopo le elezioni, convinto che al Colle ci sarebbe salito lui"



Lezzi ha sentenziato: “Draghi ha sbagliato tutta la sua strategia, puntava al Quirinale e ha rinviato tutte le questioni scottanti a dopo l’elezione del presidente convinto che sarebbe salito lui al Colle. Adesso invece deve affrontare tutte le questioni e siamo ancora a niente perché quanto è successo l’altra notte è sicuramente un avvertimento, anche abbastanza serio (la bocciatura del Milleproroghe sull’abbassamento del tetto ai contanti da 2.000 a 1.000 euro, nda) e credo che sia inutile parlare con i capi delegazione in quanto nessun partito può davvero controllare non solo nel voto segreto del presidente della Repubblica, ma neanche in una Commissione a voto palese”.

