Belve, Elettra Lamborghini blocca l'intervista Rai. La decisione estrema di Francesca Fagnani

Elettra Lamborghini blocca l’intervista rilasciata a “Belve” e la conduttrice Francesca Fagnani le fa ciao, ciao con la manina: “Non sto ai diktat e nessuno mi mette paura. Non va in onda”. Il caso Elettra-Rai è scoppiato ieri pomeriggio quando il sito Dagospia ha rivelato che l’avvocato dell’ereditiera aveva chiesto di acquisire il girato per effettuare alcuni tagli, in particolare le domande relative alla sessualità. La conduttrice Francesca Fagnani si è opposta forte anche della liberatoria, ma la Rai ha deciso di piegarsi alle richieste della vip di turno.

Elettra Lamborghini vuole tagliare l'intervista: Belve, la frase da cancellare e il caos in Rai

Dunque, semaforo rosso. Fagnani, intervistata da “TvBlog” non ha drammatizzato: “Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente: ‘Questo lo tagli’. Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai. Su Rai2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. E non è una cosa scontata. La mia libertà è garantita dalla rete e questa è una cosa fondamentale. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare. È un viziaccio pensare di fare l’editing dei programmi”. E ha aggiunto: “La regola di ingaggio è: io non ti do le domande prima, neanche se mi ammazzi. Per un principio giornalistico, ma anche perché il programma si base sulle reazioni autentiche dell’intervistato. Purtroppo gli ospiti li abbiamo abituati ad essere viziati. Se l’intervista va in onda, ci va per come è stata girata, altrimenti non va proprio in onda. Preferisco non andare in onda piuttosto che stare ai diktat di chi prima parla e poi si pente”. C

osì, stasera, “Belve” battezzerà la seconda edizione con l’intervista a Paola Ferrari. Elettra Lamborghini si trova a Miami con il marito Afrojack e su Instagram, dove è molto attiva, non ha fatto il minimo cenno alla “fuga da gattino bagnato”. Al contrario, Francesca Fagnani ha dissato la cantante pubblicando nelle storie Instagram uno screen della notizia con la canzone: “Musica e il resto scompare”. Come l’autoironia e la spontaneità dell’interprete di “Pem, pem”.

