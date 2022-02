Belve, Elettra Lamborghini vuole tagliare l'intervista: la domanda sulla sessualità e il caos in Rai

Giada Oricchio 17 febbraio 2022 a

Francesca Fagnani dà la prima zampata senza nemmeno andare in onda, vittima Elettra Lamborghini. La giornalista e conduttrice di “Belve”, il programma di interviste di Rai2, per la puntata d’esordio della seconda stagione aveva messo alle corde l’eclettica e simpatica ereditiera, ma a poche ore dalla messa in onda è arrivato il semaforo rosso.

Secondo un flash del giornalista Alberto Dandolo sul sito “Dagospia” a Rai2 è esploso il caso Lamborghini: “Gira voce che l’ereditiera avrebbe chiesto la registrazione e la possibilità di tagli. Il problema? Alcune domande sulla sua sessualità. Fagnani fa muro, andrà in onda? Ah saperlo?...”.

In verità, Elettra Lamborghini non ha mai nascosto di aver amato donne prima di sposare il dj olandese Afrojack e spesso sui social fa riferimenti sessuali espliciti davanti al genere femminile. Al momento né la cantante né la conduttrice hanno fatto cenno all’indiscrezione sui rispettivi profili Instagram.

