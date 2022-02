Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pazzi per Prince Valiant. Il cagnolino strapazzato di coccole: "Ora scappa..."

07 febbraio 2022 a

Nuovo arrivo per i Prelemi. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (appunto i "prelemi" come da crasi tra i cognomi) hanno accolto Prince Valiant, vaporosissimo cagnolino bianco candido che prende il nome dal personaggio dei fumetti, divenuto poi un cartone animato mandato in onda anche in Italia. La coppia di ex gieffini è pazza per quella palla di pelo e sui social dei due il cagnolino da qualche ora questa parte è protagonista assoluto tra post, storie, e reel di coccole al nuovo arrivato dopo la fine del Festival di Sanremo, durante il quale i due ex gieffini sono stati impegnati come conduttori e ospiti radio-tv.

Prince Valiant è un volpino di Pomerania dal manto bianco, una razza di cane particolarmente estroversa e socievole. “Finalmente vi presentiamo Prince Valiant… oggi non ci siamo per nessuno. Chi mi conosce sa che è da una vita intera che sogno di prendere un cagnolino con cui scambiarmi tanto amore e ancora non mi sembra vero di avere questo batuffolo di cotone tra le nostre braccia sono al settimo cielo" scrive Giulia Salemi su Instagram.

Tanta è la gioia per l'arrivo del volpino che i Prelemi sono balzati in testa ai trend dei social. È un profluvio di foto e video con il piccolo: "Innamorati di Prince" si legge in numerosi post che documentano l'arrivo a casa, i primi annusamenti, la fiducia reciproca che cresce. Il cagnolino è coccolato, nutrito, pettinato... mai perso di vista un secondo. Tanto che qualcuno su Twitter prevede: "Tra un po' Prince scappa!".

