Omnibus, "cosa si vuol fare..." Sabino Cassese e la profezia sul discorso di Mattarella

02 febbraio 2022 a

a

a

"Dal Palazzo alla piazza". Sabino Cassese in collegamento con Omnibus, mercoledì 2 febbraio, cita Pier Paolo Pasolini e prova a immaginare come sarà il discorso di Sergio Mattarella domani alle 15.30. "Dirà cosa si vuol fare" spiega il costituzionalista. Ci sarà dunque il richiamo all'unità del presidente della Repubblica rieletto ma non sarà dure come il Napolitano bis. La conduttrice Alessandra Sardoni manda in onda il video del discorso con il precedente del bis di Giorgio Napolitano, il capo dello Stato uscente - unico caso fino a Mattarella - ad essere rieletto nell'aprile del 2013 e che si dimise a gennaio 2015.

Cari leader, dopo la figuraccia pensate alla vita degli italiani

"Il presidente della Repubblica non è un organo di indirizzo politico - spiega Cassese - ma bisogna dire cosa si vuol fare altrimenti l'immagine della classe politica sarà quella di chi manovra per occupare posti e aspira solo a quello". Dunque un richiamo a unirsi, a mostrarsi responsabili il senso di quello che chiederà Mattarella come hanno già assicurati i consiglieri del presidente bis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.