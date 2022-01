Quirinale, la previsione di Bruno Vespa sul nome. Il nuovo presidente della Repubblica

23 gennaio 2022 a

"Sono rimasti solo tre nomi". E' iniziato il conto alla rovescia per l'elezione del presidente della Repubblica e Bruno Vespa fa la sua previsione sul nome di chi sostituirà Sergio Mattarella al Quirinale. Secondo il giornalista e conduttore di "Porta a Porta" sono solo tre i candidati in corsa: "Draghi. Soprattutto Draghi. Con un occhio a Casellati e Casini".

Secondo Vespa a sinistra "sia Letta sia Conte non vorrebbero una persona di centrodestra, ma i loro partiti sono tutt'altro che unanimi sul premier Draghi". Da qui l'unico moderato che potrebbe andare giù anche al Partito democratico: Pier Ferdinando Casini. "Meloni - fa sapere ancora una volta Vespa - non sarebbe entusiasta, ma si teme il veto di Berlusconi per quelli che considera gli sgarbi del passato".

Per questo l'unica convergenza possibile sarebbe quella sul nome di Draghi. "Il centrosinistra sta provando a confezionare un pacchetto completo. Draghi al Quirinale. Un governo di solidarietà nazionale: Draghi non vorrebbe un governo egemonizzato dalla sinistra, di qui l'attenzione verso Giorgetti".

