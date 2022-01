Tagadà, Bassetti a valanga su virus e decessi: "Come contare i morti per Covid o con il Covid"

Giada Oricchio 19 gennaio 2022 a

Il conteggio delle vittime per Covid non sarebbe esatto secondo Matteo Bassetti che suggerisce anche la soluzione per dare i numeri giusti. Il direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova si è collegato con il programma “Tagadà”, martedì 18 gennaio, su LA7, e la conduttrice Tiziana Panella gli ha chiesto se il parametro in base a quello che si definiscono i morti in Italia a causa del virus sia uguale o diverso dagli altri Paesi.

Il professor Bassetti ha osservato: “Da uomo di scienza e che fa ricerca da 30 anni ho sempre utilizzato una definizione negli studi clinici e cioè ‘la mortalità attribuita - entro perché affetto da polmonite e muori di polmonite - e la mortalità cruda’. Quella che noi oggi registriamo come Covid è una mortalità cruda. Sei positivo al tampone e sei morto per una causa diversa? E invece, purtroppo in quel modulo dove sta entrando come causa accessoria, viene così classificata”.

Per l’infettivologo ci sarebbe un modo per uscire dall’equivoco: “Si dovrebbe fare quello che noi facciamo nei nostri studi clinici e cioè prendere 1000 cartelle cliniche provenienti da 10 o 20 ospedali a campione, mettere un gruppo di esperti esterni che non hanno gestito il caso e far definire a loro se quelli sono morti per Covid o con il Covid. Non è niente di diverso da quello che già facciamo nel nostro lavoro di scienziati”.

