Chi ha preso omicron è immune per 6 mesi, Pregliasco sui guariti Covid

Chi ha preso omicron è immune per 4-6 mesi. Fabrizio Pregliasco parla delle prospettive di chi ha contratto l'ultima variante Covid. Secondo il virologo i guariti possono considerarsi immuni dalla malattia per alcuni mesi. Lo ha spiegato nel corso della trasmissione "Tagadà" condotta su La7 da Tiziana Panella.

"Omicron ha una grande capacità di diffondersi - spiega Pregliasco - Ma non ci sarà l'immunità di gregge, avremo altre onde come quelle di un sasso nello stagno. In ogni caso una gran parte di noi sarà immune. Ma ci potranno essere altre varianti e dovremo mantenere una certa attenzione anche per il futuro".

Nello studio di La7 anche il sottosegretario Andrea Costa che parla della necessità di rivedere le regole Covid. "Le nuove regole arriveranno in un paio di settimane - dichiara Costa - quando la curva dei contagi dovrebbe iniziare a scendere. In ogni caso le regole sono da semplificare al più presto".

