In Onda, Sabino Cassese demolisce il decreto del governo: "Lockdown di 6 mesi a chi ha scritto questa norma"

Si parla di Quirinale e toto nomi a "In Onda" nel corso della puntata di martedì 28 dicembre su La7. In collegamento con la conduttrice Concita De Gregorio c'è l'autorevole costituzionalista Sabino Cassese. "Sento dire che c'è una specie di convergenza su Amato ma come lei sa prima di gennaio ogni nome è inutile, è fatto per essere bruciato - sottolinea la De Gregorio - La sua candidatura resta in piedi però professore". Il diretto interessato sorride mentre David Parenzo ironizza: "Per In Onda resta in piedi, la portiamo avanti".

Io però volevo far sorridere adesso leggendovi una frase contenuta nel decreto festività adottato lo scorso 24 dicembre. E il prof inizia una lettura infinita di commi e lettere che rimanda poi ad articoli e numeri. La reazione in studio è esilarante: "Aspetti mi sono perso..." dice Parenzo. "E' una gag perfetto per un programma comico" sottolinea la De Gregorio. "E continua così - conferma il prof - La mia domanda è: voi non pensate che gli autori di questa norma dovrebbero essere collocati in lockdown obbligatorio per almeno sei mesi? I cittadini hanno bisogno di essere trattati un po' meglio". Risate e applausi in studio

