Selvaggia Lucarelli giustiziera del super green pass. Mette tutto sui social

13 dicembre 2021 a

a

a

Lotta dura a chi non rispetta le regole. Selvaggia Lucarelli "ormai è diventata la super giustiziera della notte e dei green pass" scrive il sito 7Colli che ha commentato il post sui social della giornalista. "Ieri ha fatto la spia dopo essere andata a cena. Con un post su Instagram ha documentato le gravi lacune nel rispetto della norme anti-Covid. La questurina Lucarelli scrive: 'Famoso ristorante di carne a Testaccio: nessuno ci chiede il green pass. Cameriere serve ai tavoli senza mascherina. Sparecchia senza mascherina. Cuoco gira dietro il bancone senza mascherina. Complimenti vivissimi'".

L'ultimo imbroglio: supereroi col siero. Paragone fa a pezzi Capitan Vaccino

Intanto sono state 6.060 le persone controllate dai Carabinieri di Roma e Provincia nel fine settimana appena trascorso, il primo all’insegna del cosiddetto ’Super Green pass’ entrato in vigore il 6 dicembre e che fino al 15 gennaio 2022 è obbligatorio per accedere a cinema, teatri, stadi, ristoranti al chiuso. Controllati anche i Green pass ’base', necessari per salire a bordo dei mezzi di trasporto locale, regionale e interregionale. Il bilancio delle ultime attività svolte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma è di 20 persone sanzionate per il mancato possesso della certificazione verde, mentre altre 24 sono state le persone sorprese sprovviste di mascherina.

Green pass anche ai bambini. Natale reclusi? Chi rischia la beffa dopo la dose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.