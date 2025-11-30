IslamItaly e i soliti sospetti

Foto: Il Tempo

Tutti i salmi finiscono in gloria, figuratevi le sure. Non è che servisse un profeta per capire che in Italia, come è già stato in Francia negli ultimi dieci anni, la propaganda islamista ha posto le basi per un’alleanza fra i musulmani e la sinistra. Un’alleanza che ha come obiettivo le istituzioni e, di conseguenza, la sostituzione del codice civile e penale con istanze non democratiche contenute nei loro libri sacri, in particolare il Corano, che passeranno attraverso le maglie del nostro diritto usando come password la parola democrazia.

Era nata per definire i confini della libertà e stabilire che la mia non può oltrepassare la tua e oggi si piega a teocrazie e visioni etiche dell’essere umano perché ubriaca di sé. C’è solo una questione. Posso anche accettare che dal punto di vista filosofico un sistema perfetto si dimostri imperfetto. É la storia dell’Occidente.

Ma quello che non capisco è perché la politica abbia affiancato la deriva violenta e antidemocratica per affermare la sua presenza sulla scena italiana. O sono fessi e non si rendono conto di quali personaggi si portano in casa. O sono, non posso dire complici perché mi hanno già querelato, ma sodali.