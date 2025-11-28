Pro Pal fanno irruzione nella redazione della Stampa: letame davanti ai cancelli e scritte sui muri

Redazione 28 novembre 2025 a

Uno spezzone pro Gaza (e pro Imam) del corteo svoltosi oggi a Torino in occasione dello sciopero generale, nel primo pomeriggio si è diretto verso la sede del quotidiano La Stampa, in via Lugaro. Alcune decine di manifestanti hanno forzato un ingresso laterale e sono entrati nella redazione, vuota per l’adesione dei giornalisti al concomitante sciopero indetto dalla Fnsi. I dimostranti hanno lanciato letame all’esterno della redazione e scritto frasi ingiuriose sui muri. Condanna per l’episodio e’ stata espressa dal sindaco Stefano Lo Russo e dal presidente della Regione Alberto Cirio.