Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Israele stufo delle flotte ProPal: "Li tratteremo come terroristi"

Esplora:
Sullo stesso argomento:

  • a
  • a
  • a

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, salpati da diversi porti del Mediterraneo per portare aiuti alimentari a Gaza, saranno trattati come "terroristi". Come riferisce il Jerusalem Post, il ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha presentato al governo un piano volto a fermare la più grande flottiglia mai pianificata per salpare verso Gaza, che comprende 50 navi con attivisti provenienti da 44 paesi tra cui la svedese Greta Thunberg.

 

Ben-Gvir ha presentato il piano durante una discussione tenutasi domenica sulle misure da adottare per fermare la flottiglia, a cui hanno partecipato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, il Ministro della Difesa Israel Katz, il Ministro degli Esteri Gideon Sa'ar e il Ministro per gli Affari Strategici Ron Dermer. Ben-Gvir ha sottolineato che la flottiglia, nonostante le sue dichiarate intenzioni umanitarie, sarebbe considerata un tentativo di minare la sovranità di Israele e di sostenere Hamas a Gaza. 

 

L'iniziativa ha il sostegno economico del Movimento 5 stelle - Giuseppe Conte ha annunciato la donazione di un milione di euro M5s  - e del Pd co Elly Schlein che ha augurato "buon vento" agli attivisti. 

Dai blog