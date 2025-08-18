Tommaso Cerno: se i filo Hamas minacciano abbiamo vinto

Tommaso Cerno 18 agosto 2025 a

a

a

Moschee abusive. Comunità radicalizzate e controllate da imam fanatici. Fondi pubblici a gogo. Coop e associazioni legate a Hamas che si infilano nel tessuto italiano. Fino alle ronde religiose per convertire i disagiati nei parchi. Un vero e proprio progetto di islamizzazione dell’Italia che trova nella politica i suoi sponsor. Gente che favorisce tutto questo e che frequenta e appoggia veri e propri fiancheggiatori di Hamas. Con l’appoggio silenzioso dei leader di Pd e 5Stelle. E poi, appena un giornale lo racconta, documenti alla mano, ecco che la sinistra mette in piedi un fronte di guerriglia contro Il Tempo, minacciando querele e mandando intimidazioni.

"Risponda all'inchiesta de Il Tempo". Parenzo inchioda Di Battista

Tutta roba con cui nemmeno vi dico cosa farei perché è vero che non sono politicamente corretto ma almeno educato. Comunque proprio quello farei. Il Tempo non solo non si fa imbavagliare né tantomeno intimidire da personaggi del genere, ma anzi è consapevole di avere colpito nel segno quindi se oggi contro questo Islam e questo modello abbiamo scritto dieci, domani scriveremo undici. E poi dodici. E certo senza farci tappare la bocca da politicanti in cerca di autore.