Cerno: altro che Tesla, ora i compagni raccontino tutto

Tommaso Cerno 11 agosto 2025

E pensare che il problema sarebbe Elon Musk e la sua Tesla acquistata, pur di seconda mano, dai Fratoiannez. A me sembra che il silenzio in cui si sono stretti i leader della sinistra sia il messaggio più inquietante all’Italia e perfino alla Palestina. Ormai intrisi di antisemitismo sfilano con al fianco il signore ritratto qui a lato, al secolo Mohamed Hannoun e con il suo «compare» Suleiman Hijazi. Si tratta di due soggetti legati a doppio filo con Hamas, che per chi non l’avesse capito non è un partito politico come lo intendiamo noi ma una milizia terroristica che inneggia al Califfato, teorizza la fine dello Stato di Israele e usa i palestinesi di Gaza come ostaggi e scudi umani per i propri fini.

Ecco perché si infuriano con Il Tempo

Di questo però Schlein, Conte, Fratoianni e tutti gli altri che sfilavano con loro nelle foto e nei selfie non vogliono rendere conto. Lo chiede Il Tempo dal giorno dell’inchiesta che ha rivelato quei legami ma ora lo chiede anche la comunità ebraica di Milano. Eppure non arrivano risposte. Perché la risposta è una sola: la democrazia per costoro è solo uno slogan elettorale. Nulla di più.