I compagni di Hamas, Cerno: ecco perché si infuriano con Il Tempo

Hanno attaccato Il Tempo dal primo giorno. E il primo giorno è il 7 ottobre, quando Hamas entrò in Israele e fece l’orrore di cui nessuno parla più. La nostra copertina metteva più o meno le stesse facce di quella di oggi. La copertina diceva in ebraico: «I complici». E la sinistra, dal Pd ai Cinquestelle, si è scatenata contro di noi. Denunce a facce da offesi. Il giornale dei fascisti. Come si permettono. Eccoli qua, gli stessi di allora, ritratti in foto con personaggi collegati direttamente ad Hamas e alla sua squallida propaganda antisemita.

I selfie dei big del Pd con gli amici di Hamas. Sono solo coincidenze?

Quella che un regime terroristico sa fare ma che una democrazia ha il dovere morale di respingere. E invece qui c’è l’amichettismo con il nemico dell’Occidente. E adesso capisco il silenzio sulla nostra inchiesta e anche l’incazzatura di allora. Erano incazzati perché avevamo toccato un nervo scoperto, quello che perfino l’ex segretario del Pd Enrico Letta, ritratto con l’elmetto all’inizio della guerra in Ucraina perché considerato un guerrafondaio, aveva comunque stigmatizzato togliendo dalle liste dem alcuni esponenti politici troppo simpatizzanti per Hamas. Ma forse era troppo ottimista. Qui non ce n’è uno che possa dirsi davvero distante da quell’orrore.