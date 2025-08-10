Cerno: quelli di Almasri pappa e ciccia con Hannoun&Co.

Tommaso Cerno 10 agosto 2025 a

a

a

Se fossi un malfidato complottista potrei addirittura pensare che tutta la retorica che si è alzata da sinistra sul caso Almasri abbia una spiegazione semplice: non è che questi volevano tenerlo in Italia per farci qualche convegno o qualche premio come hanno fatto con Hannoun e Hijazi, l’uomo più vicino ad Hamas in Italia e il suo sodale? Mi direte che sono un povero fesso perché Almasri sarebbe stato in carcere. Ma secondo me ci sarebbe rimasto molto poco e comunque il precedente di Cospito e delle visite ufficiali del Pd ci dimostrano che il carcere quando vuoi le sbarre non le ha.

Ecco perché si infuriano con Il Tempo

Ma siccome complottista non sono mi limito a porre al leader del Pd Elly Schlein, all’ex premier e capo dei Cinquestelle Giuseppe Conte e al loro alleato Nicola Fratoianni (non a Bonelli, che sta andando dal questore a denunciare tutti come dichiarato a Il Tempo) una domanda: perché non riferite una volta voi in Parlamento, visto che la vostra passione è farlo fare a Giorgia Meloni? Io preferisco Almasri in Libia piuttosto che Hannoun in Italia. E voi?