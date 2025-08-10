Cerca
Cerno: quelli di Almasri pappa e ciccia con Hannoun&Co.

Tommaso Cerno
Se fossi un malfidato complottista potrei addirittura pensare che tutta la retorica che si è alzata da sinistra sul caso Almasri abbia una spiegazione semplice: non è che questi volevano tenerlo in Italia per farci qualche convegno o qualche premio come hanno fatto con Hannoun e Hijazi, l’uomo più vicino ad Hamas in Italia e il suo sodale? Mi direte che sono un povero fesso perché Almasri sarebbe stato in carcere. Ma secondo me ci sarebbe rimasto molto poco e comunque il precedente di Cospito e delle visite ufficiali del Pd ci dimostrano che il carcere quando vuoi le sbarre non le ha.

 

 

Ma siccome complottista non sono mi limito a porre al leader del Pd Elly Schlein, all’ex premier e capo dei Cinquestelle Giuseppe Conte e al loro alleato Nicola Fratoianni (non a Bonelli, che sta andando dal questore a denunciare tutti come dichiarato a Il Tempo) una domanda: perché non riferite una volta voi in Parlamento, visto che la vostra passione è farlo fare a Giorgia Meloni? Io preferisco Almasri in Libia piuttosto che Hannoun in Italia. E voi?

