Non credo alle scuse della sinistra sul carabiniere ucciso

Tommaso Cerno 13 giugno 2025 a

a

a

C’è voluto un martire dello Stato, Carlo Legrottaglie, 59 anni, brigadiere dei carabinieri. A pochi giorni dalla pensione è caduto sotto i colpi di un criminale che non si era fermato all’alt. Un martire che ha risvegliato il cordoglio di una sinistra che non ha più potuto tacere. La stessa che di fronte a una scena analoga, qualche mese fa a Milano, aveva invece accusato le forze dell’ordine del solito bla bla bla di autoritarismo e maniere forti, quando dopo la fuga dall’alt di una pattuglia di due individui non identificati, e a seguito di un inseguimento, era morto in un incidente sullo scooter guidato dall’amico senza patente Ramy.

Carabiniere ucciso, Mattarella: "Profondo dolore". Meloni: "Sdegno per efferata violenza"

Per quanto mi riguarda fino a quando non arriveranno le scuse ai militari e ai poliziotti che per quattro soldi rischiano la vita tutti i giorni, le parole di circostanza pronunciate ieri dopo il dramma di Brindisi (e mi riferisco al carabiniere morto) valgono molto poco. La demolizione dello Stato si fa anche con le omissioni e mettendo sullo stesso piano chi delinque e chi fa rispettare la legge.