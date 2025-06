Carabiniere ucciso, Mattarella: "Profondo dolore". Meloni: "Sdegno per efferata violenza"

12 giugno 2025 a

L'uccisione in una sparatoria di Carlo Legrottaglie, il brigadiere che nei pressi di Francavilla Fontana (Brindisi) ha provato a fermare i responsabili di una rapina, ha scatenato le reazioni della politica. Primo tra tutti, a commentare la triste vicenda è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ho appreso con profondo dolore la notizia dell'uccisione del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina nei pressi di Francavilla Fontana, durante un intervento operativo seguito ad un controllo stradale. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei responsabili, desidero esprimere a lei, signor comandante generale, e all'Arma dei Carabinieri sentimenti di solidarietà e vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore", ha dichiarato il Capo dello Stato in un messaggio inviato al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo.

Poco dopo è arrivato il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del brigadiere capo dei carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell'esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana. Il dolore si unisce allo sdegno per l'efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini. Alla sua famiglia, all'Arma dei carabinieri e a tutti i suoi cari va la mia più sentita vicinanza, personale e del Governo", ha scritto sui social la premier. Ha affidato le sue parole a X il leader della Lega, Matteo Salvini: "Una preghiera. E un pensiero alle migliaia di donne e uomini in divisa che ogni giorno, a rischio della loro vita, ci proteggono", ha digitato, lanciando la notizia dell'accaduto. Vicino alla famiglia del brigadiere che ha eroicamente perso la vita si è detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani: "Mi auguro che i responsabili vengano trovati e nel suo ricordo e di tutti i caduti delle forze dell'ordine, continuerà il nostro impegno nella lotta alla criminalità".