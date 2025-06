Carabiniere ucciso a colpi di pistola, presi i due banditi in fuga: uno è morto

12 giugno 2025 a

È morto a causa delle gravi ferite riportate uno dei due presunti responsabili dell'omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, colpito questa mattina durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana (Brindisi). Il bandito sarebbe stato raggiunto e ferito dai colpi esplosi presumibilmente dall'altro carabiniere presente sul posto. I due erano stati rintracciati in una cascina in provincia di Taranto, poco distante dal luogo dell'omicidio, lungo la strada San Marco-Grottaglie. Per questo motivo, le indagini sono ora affidate alla questura di Taranto. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 60 anni, era in servizio al nucleo radiomobile di Francavilla ed era prossimo alla pensione. Quello di oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro: da domani sarebbe andato in licenza, prima del congedo che sarebbe scattato a partire dall'1 luglio.

Carabiniere ucciso durante un inseguimento: era a un passo dalla pensione

Stando a quanto ricostruito finora, il brigadiere e il collega di pattuglia erano intervenuti dopo la segnalazione di una rapina in un distributore di carburante. Ne è scaturito un inseguimento con una Lancia Y, poi entrata in collisione con l'auto di pattuglia. A quel punto, gli uomini a bordo della Lancia sono scesi e sono stati inseguiti a piedi dai due militari. Uno dei malviventi ha sparato, colpendo Legrottaglie, che è caduto al suolo. Il carabiniere rimasto illeso ha lanciato l'allarme: sul posto è sopraggiunto il 118, ma per il brigadiere non c'è stato niente da fare. I due banditi hanno proseguito la fuga per le strade di campagna, ma uno di loro era rimasto ferito.