Milano, lo stadio San Siro cambia nome. Svelato il progetto del nuovo impianto: come si chiamerà

Il nuovo San Siro si chiamerà Generali Stadium e sarà pronto per la stagione 2031/32, come annunciato oggi al Castello Sforzesco di Milano durante la presentazione del progetto svelato alla presenza dei vertici dei due club e dei due progettisti, Lord Norman Foster e David Manica.

L’impianto sorgerà su un podio che lo manterrà sopraelevato e avrà una forma a catino, ovale e non più rettangolare come l’attuale stadio, con le tribune inclinate di 37 gradi che offriranno un impatto visivo simile a quello di San Siro o del muro giallo di Dortmund e una capienza complessiva di 71.500 posti.

L’elemento visivo più impattante della struttura è l’esterno, caratterizzato da un andamento diagonale e da linee ondulate — che vanno verso il basso sui lati lunghi del campo per poi alzarsi in corrispondenza delle due curve, con il punto più alto che supera i 60 metri — e da 80 “diamanti” in membrana dotati all’interno di led per personalizzare lo stadio a seconda della squadra che gioca in casa, oltre al nome della compagnia assicurativa italiana ben visibile.

Il tetto presenterà 27 mila metri quadri di fotovoltaico con pannelli solari che lo renderanno indipendente e autonomo dal punto di vista energetico, mentre a livello acustico la struttura sarà “sigillata”, facendo sì che il suono possa uscire solo dall’alto e, restando all’interno del catino, garantisca un fortissimo effetto tifo.